‘Dia do Professor’ é comemorado na Prefeitura de Manaus com valorização da categoria

Reajuste salarial, progressão por tempo de serviço e convocações de aprovados em concurso público e em processo seletivo são alguns dos motivos que os educadores da Prefeitura de Manaus, que atuam na Secretaria Municipal de Educação (Semed), têm para comemorar, no sábado, 15/10, “Dia do Professor”. Fazem parte da rede municipal de educação mais de 16 mil servidores, destes, 13.791 são professores de sala de aula, que lecionam todos os dias e buscam transformar a vida de mais de 250 mil alunos.

Todos esses benefícios fazem parte do “Plano de Valorização dos Profissionais de Educação”, criado na gestão do prefeito David Almeida, que determina a atualização e o pagamento das Evoluções Funcionais na Carreira dos servidores estatutários Semed. Por meio deste foi possível organizar a vida funcional de aproximadamente 4.500, servidores que aguardavam pela progressão, que acontece por tempo de serviço ou titularidades, referentes a especializações, pós-graduação, mestrado e doutorado.

A secretária de Educação, Dulce Almeida, que também é professora e servidora da Semed há 17 anos, disse conhecer muito bem a realidade dos professores e, portanto, estará sempre lutando pela classe. “Não é porque hoje estou como secretária de Educação, que vou esquecer das minhas lutas em sala de aula. Estou aqui exatamente para lutar pelos meus colegas de profissão, sei e conheço muito bem as dificuldades que passamos, por isso não meço esforços para dar sempre o melhor para os professores, o que depender de mim e do prefeito David Almeida, nós teremos sempre motivos para comemorar e a valorização vem pelo reajuste no salário, por um local de trabalho digno, é dessa forma que vamos trabalhar. Feliz Dia do Professor!”, destacou a secretária.

Outro grande benefício financeiro adquirido por direito aos professores foi o reajuste do Auxílio Alimentação, que passou de R$ 286 para R$ 321,66, e o reajuste salarial referente à data-base de 12,47%, com isso, a Semed está pagando 40,13%, valor acima do piso nacional vigente dos profissionais da Educação, que é de 33%. E, para fechar com “chave de ouro” a comemoração pelo Dia do Professor, a Prefeitura de Manaus zerou a lista de cadastro reserva do concurso de 2018. Em dois anos foram convocados 2.274 aprovados.

Todos esses benefícios são reconhecidos pelos professores, que agradecem e destacam as mudanças que estão acontecendo na Educação. Como a professora Adriana Mesquita, que há 18 anos faz parte da rede municipal de ensino. “A Semed tem realizado um trabalho de excelência valorizando os profissionais da Educação. Dando percentual significativo de aumento salarial, assinando as progressões, convocando mais professores e mediadores. Tudo isso é prova de que a Educação em Manaus só tem a avançar e ganhar e que nossa categoria está sendo cada vez mais valorizada”, comentou a educadora, que leciona no Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Francisco Pereira da Silva.

A professora Ida Márcia Arce Batista, que leciona no Cmei Odete Puga, também confirma os benefícios atribuídos à categoria, fala do orgulho em ser educadora e fazer parte da Semed. “Quero parabenizar todos os meus colegas de profissão, nossa missão é árdua, mas muito gratificante. Já faço parte da Semed há 27 anos e não me imagino fazendo outra coisa, eu sei que nasci para isso. Sou muito feliz em fazer parte da rede municipal de educação, é com esse trabalho que sustento a minha família, e os aumentos que tivemos, durante este ano, me ajudaram bastante, nunca fomos tão bem remunerados, então eu só tenho a agradecer”, afirmou Ida.