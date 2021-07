Duas empresas vão ganhar R$ 1 Milhão para mobiliar a prefeitura de Barreirinha

A Prefeitura de Barreirinha (a 328 quilômetros de Manaus) quer renovar a mobília por R$ 900 mil. A lista de compras inclui móveis planejados a serem adquiridos de duas empresas.

Uma delas é a Roosevelt Tavares e Tavares, conhecida por Mobília Tavares, que receberá R$ 497 mil da prefeitura. O estabelecimento possui sede em Barreirinha e atua com fabricação de móveis de madeira.

A outra empresa é a F. Da S. Ayres, ou Movelaria Esperança, também situada em Barreirinha. Para fornecer os móveis, o empreendimento vai ganhar R$ 401,5 mil da prefeitura.

Conforme contrato, as empresas deverão fornecer móveis projetados, portas, aduelas e esquadrilhas em madeira. Os materiais serão destinados para as secretarias municipais de Barreirinha. O contrato tem a assinatura do prefeito Glênio Seixas.