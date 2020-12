Dupla que roubava baterias de torres de celular, são presos

MANAUS – Dois homens identificados como Igor Richardson de Moura, de 27 anos, e Ronan Benevides Freire Massulo, de 20 anos, foram presos ao longo de operação policial deflagrada na terça-feira (22), em cumprimento a mandado de prisão preventiva por furto qualificado. Eles estavam sendo investigados por atuar num esquema criminoso que causou enorme prejuízo às operadoras de telefonia. Durante a operação, Renê Lima de Souza Filho, de 25 anos, foi preso por suspeita de receptação, ocorrida na rua México, no loteamento Parque das Nações, no bairro Flores, na Zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com o delegado Aldeney Goes, titular da Delegacia Especializada em Roubos Furtos e Defraudações, (DRFD), com os suspeitos foram localizadas várias baterias utilizadas em Estações Rádio Base (ERB) de operadoras de telefonia celulares, que estavam sendo utilizadas em aparelhos de som. Desde março deste ano, Igor e Ronan já são investigados por furtarem repassarem o material de origem ilícita.

Eles praticavam os furtos em torres de telefonia fingindo estarem realizando um serviço de reparação. Cada bateria está avaliada entre R$ 750 e R$1,5 mil.