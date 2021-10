Em áudio, banqueiro André Esteves fala como ‘dono do Brasil’

Banqueiro não irá se pronunciar sobre o áudio em que ele fala como sendo “o dono do Brasil” e revela como exerce influência sobre a Câmara dos Deputados, o Banco Central e o Supremo Tribunal Federal.

Em áudio vazado de um evento fechado com clientes, o dono do banco BTG Pactual, André Esteves, afirma receber ligações de Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara dos Deputados e, de Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, para discutir e opinar sobre a política econômica do país.

As jornalistas apuraram que a fala ocorreu durante encerramento do evento “Future Leaders” da companhia, na quinta-feira (21), e reuniu cerca de 30 pessoas.

Escute o áudio: