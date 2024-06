Em Brasília, projeto da Amazônia vai analisar Reforma Tributária

A Fundação Getúlio Vargas, por meio da Escola de Economia de São Paulo (FGV EESP), promoverá em Brasília, nesta quinta-feira, 6, a segunda edição presencial do projeto “Diálogos Amazônicos”, webinar que debate temas sobre a preservação, o desenvolvimento e a bioeconomia da floresta Amazônica. O objetivo é fazer um levantamento da Reforma Tributária e dos seus impactos na atração de investimentos para a região Amazônica.





Além disso, por meio de painéis, palestras e debates, o encontro se propõe a analisar as estratégias de desenvolvimento para a região e discutir sobre a infraestrutura e os desafios logísticos que a Amazônia enfrenta hoje. O modelo tributário atual transforma a Amazônia em um dos maiores contribuintes de tributos federais do país.

No ano passado,, por exemplo, foram arrecadados cerca de R$ 21,5 bilhões em impostos. Os investimentos da região em desenvolvimento, inovação e pesquisa chegaram a R$ 1,5 bilhão também em 2023, com a geração de mais de 500 mil empregos diretos e indiretos.

“A Reforma Tributária e o desenvolvimento regional do Amazonas são assuntos que estão ganhando cada vez mais força entre os principais especialistas e formadores de opinião, pois a região precisa de um sistema tributário mais simples, justo e transparente”, enfatiza J. Portela, diretor do conselho do Centro da Indústria do Estado do Amazonas (Cieam) e advogado tributarista.

Em relação à infraestrutura e aos contratempos logísticos do Amazonas, os gastos atuais com transportes hidroviários no Amazonas são estimados entre 3% e 7% do PIB, o que representa algo entre R$ 4,8 e R$ 11,2 bilhões por ano.