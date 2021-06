Em comboio, vereadores largam expediente e vão comemorar o aniversário de David Reis

Ao fim da manhã desta quarta-feira (9), os vereadores largaram o expediente na Câmara Municipal de Manaus (CMM) e saíram em comboio em direção à uma casa localizada no bairro Parque Dez, Zona Centro-Sul da capital. O motivo? Todos foram comemorar o aniversário do presidente da Casa, vereador David Reis.

A festa acontece enquanto a cidade passa por um verdadeiro caos pois, além da pandemia do coronavírus, há a enchente que prejudica comerciantes do Centro, sem falar nos ataques violentos no último fim de semana. Vários ônibus e prédios públicos ficaram depredados com os atos de vandalismo.

A comemoração para David Reis tem até segurança. Funcionários da empresa contratada para fazer a segurança da CMM foram deslocados para a festa de Reis, que esteve no cargo de prefeito de Manaus recentemente.

Todas as quartas-feiras acontecem sessões na Casa Legislativa. Mas o presidente do parlamento parece não se preocupar muito e se importar apenas com a comemoração do seu aniversário.