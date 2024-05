Em Manaus, SES-AM atende 10 pessoas durante evento de Pentecostes 2024

A Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM) prestou assistência a 10 pessoas durante o evento de Pentecostes 2024, realizado no sambódromo de Manaus, no domingo (19/05). A equipe do posto montado pela SES-AM, composta por 15 profissionais, incluindo sete da área de saúde, atuou prontamente no atendimento ao público presente no evento religioso.





Não foram registrados casos de urgência ou emergência no local. O trabalho realizado pela equipe de saúde consistiu em estabilizar os pacientes e, quando necessário, encaminhá-los para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Alvorada ou para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, dependendo da gravidade do caso.

“A assistência imediata no posto incluiu a estabilização dos pacientes e, se necessário, o encaminhamento para unidades de saúde adequadas. As unidades reservadas para esses atendimentos foram o SPA do Alvorada e o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto”, explicou a secretária de Estado de Saúde, Nayara Maksoud.

Entre os casos assistidos, destacou-se uma idosa com crise hipertensiva e uma criança com asma. Dos 10 atendimentos registrados, cinco pacientes foram transferidos para unidades de saúde para receber cuidados adicionais.

A secretária executiva adjunta de Assistência, Mônica Melo, detalhou as estratégias de atendimento para grandes eventos. “As estratégias para esses grandes eventos são planejadas com antecedência, em conformidade com as demandas dos organizadores. Elaboramos planos de ação que incluem uma estrutura com macas, ambulâncias, medicamentos, água, e aparelhos para verificar pressão arterial e glicemia, entre outros recursos.”

O evento de Pentecostes 2024 transcorreu sem maiores incidentes, graças à preparação e ao esforço dos profissionais da SES-AM.