Enquete BBB 24: Sister se complica e pode sair com grande rejeição

Na reta final do BBB 24, o clima de tensão só aumenta com a formação do 16º paredão, que promete ser explosivo. Alane, Beatriz e Pitel foram os escolhidos para enfrentar a berlinda, após uma noite intensa de votações e reviravoltas.





A líder da semana, Giovanna, teve a difícil missão de indicar um dos participantes ao paredão, e sua escolha recaiu sobre Pitel. Além disso, os votos da casa e uma consequência da prova do Líder contribuíram para a formação do trio que agora está na mira da eliminação.

De acordo com a enquete do Uol, uma das sisters está enfrentando uma situação delicada e pode deixar a casa com uma grande rejeição por parte do público. Pitel lidera a parcial da enquete com impressionantes 86,83% dos votos para sair do reality, indicando que sua permanência na casa está seriamente ameaçada.

Enquanto isso, Alane e Beatriz lutam para permanecer na competição, com 7,83% e 5,33% dos votos, respectivamente. A situação é ainda mais complicada para Pitel, pois sua principal aliada, Fernanda, foi eliminada no primeiro Paredão da Semana Turbo, deixando-a em uma posição vulnerável dentro do jogo.

Com a disputa acirrada e o destino incerto dos participantes, resta aos fãs do programa aguardar ansiosamente pela definição do paredão e pela eliminação de um dos concorrentes.

Fonte: Metrópoles