Entre elogios e afagos, os opostos Coronel Menezes e Omar Aziz se abraçam com vista às eleições 2026

Muitos interpretam o gesto como um possível e estranho reposicionamento estratégico com vistas às eleições de 2026





A política amazonense foi surpreendida nesta semana por uma reviravolta inesperada.

O ex-superintendente da Suframa coronel Alfredo Menezes, conhecido por sua forte ligação com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), foi flagrado trocando elogios e afagos com o senador Omar Aziz (PSD), a quem criticou duramente durante e após as eleições de 2022.

Encontro na Onda Digital

O encontro entre os dois ocorreu durante participação em entrevista na Rede Onda Digital. Menezes, que por muito tempo tratou Aziz como inimigo político, chegou a chamá-lo publicamente de “figura pública imunda” e disse que o senador “não tem currículo, e sim ficha criminal”. Na época da campanha eleitoral, os embates entre eles nas redes sociais foram intensos e culminaram em decisões judiciais contra Menezes, proibindo a veiculação de conteúdos ofensivos na propaganda eleitoral.

Apesar do histórico de hostilidades, o coronel surpreendeu ao conceder recentemente nova entrevista à TV Maskate, na qual classificou Omar Aziz como “a pessoa hoje com mais experiência política para assumir o Governo do Estado”.

Rasgando eleogios

Menezes reforçou que, apesar das divergências anteriores, reconhece a trajetória de Aziz como ex-governador, ex-vice-governador e senador da República. “Tem experiência política, não há como negar isso”, afirmou.

A mudança de discurso provocou reações imediatas entre os apoiadores da direita no Amazonas. Nas redes sociais, conservadores criticaram a postura do coronel, acusando-o de “traição” e “incoerência ideológica”. Muitos lembraram que Menezes se projetou politicamente atacando o próprio Omar e hoje parece buscar aproximação com o grupo político aliado ao presidente Lula (PT).

Apoiadores e militância

Nos movimentos de esquerda no Estado, por sua vez, começou a pairar a dúvida sobre qual posicionamento político partidário Omar Azir adotará no decorrer da campanha, uma vez que já perceberam certo distanciamento do senador das bases do governo federal, da qual foi ferrenho defensor. “Estaria Omar Aziz pendendo para a direita bolsonarista ou tarcisiana?”, questiona um diretoriano do PT-Manaus.

Analistas políticos interpretam o gesto como um possível reposicionamento estratégico visando as eleições de 2026, em que Aziz já é citado como pré-candidato ao governo estadual. Para parte do eleitorado bolsonarista e da militância petista, no entanto, a cena de afagos entre os dois foi vista como uma quebra de confiança difícil de reparar.

Com informações do AM Post