Érico Desterro palestra em Encontro Nacional de Corregedorias, em Minas Gerais

O presidente do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), conselheiro Érico Desterro, palestrou no Encontro Nacional de Corregedorias e Ouvidorias dos Tribunais de Contas (Enco), realizado em Minas Gerais. O evento conta com a participação de técnicos da Presidência, Ouvidoria, e Corregedoria do TCE-AM.

Além do presidente, os conselheiros Ari Moutinho Júnior e Josué Cláudio também participam do evento, onde irão apresentar os projetos realizados pela Corregedoria e Ouvidoria do TCE-AM, respectivamente.

O Enco 2022 iniciou com reuniões técnicas das corregedorias e ouvidorias dos Tribunais de Contas, além dos comitês de Controle Social do Instituto Rui Barbosa.

Na oportunidade de palestrar, o presidente da Corte de Contas amazonense, conselheiro Érico Desterro, falou sobre o papel das corregedorias e das ouvidorias nos sistemas de integridade dos tribunais.

Ouvidoria apresenta projetos

Presente no evento, o conselheiro Josué Cláudio apresentará, nos próximos dias de evento, os projetos realizados pela Ouvidoria do TCE-AM, como o Ouvidoria Estudantil, que capacita alunos da rede pública de ensino para promoverem o protagonismo estudantil na gestão escolar, e o Ouvidoria+Presente, que leva o TCE-AM ao interior do Amazonas para ouvir as demandas expostas pela sociedade, mantendo uma ouvidoria ativa em todo o Estado.

A ouvidoria contará, também, com uma palestra da Chefa de Gabinete, Karina Coimbra, que irá detalhar o Ouvidoria Estudantil contando a partir da facilitação do acesso do cidadão ao Tribunal por meio do projeto.

Trabalhos da Corregedoria serão mostrados

A equipe da Corregedoria também apresentará os trabalhos que estão sendo realizados no TCE-AM.

Durante o evento, será apresentado o programa de Prevenção e Enfrentamento do Assédio e da Discriminação, aprovado pela Resolução Nº 05/2022, e que busca promover um ambiente de trabalho mais digno, saudável e seguro.

A Corregedoria do TCE-AM também irá apresentar o Guia do Código de Ética, conjunto de normas que trata sobre a conduta dos funcionários, e trata sobre os princípios e deveres de cada um.