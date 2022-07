Érico Desterro participa de homenagem ao deputado Roberto Cidade na CMM

O presidente do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), conselheiro Érico Desterro, participou, na manhã desta sexta-feira (1º), da solenidade de entrega da Medalha de Ouro Cidade de Manaus ao presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado Roberto Cidade.

A medalha é considerada a maior comenda entregue pelos vereadores da CMM.

O evento concorrido foi realizado no plenário da Câmara Municipal de Manaus (CMM) e teve a participação dos conselheiros do TCE-AM, Yara Lins dos Santos, e Josué Cláudio; o vice-presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), desembargador Wellington Araújo; o defensor público geral do Amazonas, Ricardo Paiva; entre outras autoridades políticas, militares e de membros da sociedade civil.

Conforme o conselheiro-presidente Érico Desterro, a participação de representantes do TCE-AM na homenagem a Roberto Cidade representa mais do que a harmonia entre os poderes. Segundo o conselheiro, Roberto Cidade é considerado um amigo.

“Me dou muito bem com todos os deputados e o relacionamento que o TCE tem que ter com a Assembleia Legislativa é exatamente esse de respeito mútuo. No caso particular do Roberto Cidade, eu o considero meu amigo e fiz questão de estar presente nessa bonita homenagem que ele irá receber”, destacou o presidente do TCE-AM, conselheiro Érico Desterro.

Para o homenageado do dia, deputado Roberto Cidade, o momento é de reconhecimento e de mais incentivo ao trabalho.

“Esse é um momento de muita gratidão e que só aumenta mais a nossa vontade e responsabilidade de trabalhar para a população. Agradeço a todos que subscreveram e votaram por unanimidade nesta honraria que me deixa muito feliz e honrado, acredito muito que Deus que me escolheu para servir o povo do meu estado e busco fazer isso da melhor maneira possível”, disse.

Proposta pelo vereador Fransuá Matos (PV), a medalha teve como coautores os vereadores Diego Afonso (UB), Elissandro Bessa (Solidariedade), Ewerton Assis (UB) e Marcelo Serafim (Avante), e foi subscrita na sessão pelos vereadores Lissandro Breval (Avante), Alan Campêlo (PSC), Joelson Silva (Patriota), Marcel Alexandre (Avante), Wanderley Monteiro (Avante), Eduardo Assis (Avante), Glória Carratte (PL), Yomara Lins (PRTB), Antônio Peixoto (Pros) e João Carlos (Republicanos).