Escolas municipais brilham na 26ª Municipíadas e recebem troféus por desempenho esportivo

Prefeitura de Manaus premiou, nesta sexta-feira, 18/7, cinco escolas campeãs da 26ª edição das Municipíadas, competição promovida pela Secretaria Municipal de Educação (Semed), que valoriza o desporto escolar como ferramenta de desenvolvimento humano. A cerimônia de encerramento aconteceu no auditório da rede municipal de ensino, na avenida Maceió, zona Centro-Sul da cidade.





As unidades de ensino campeãs da rede municipal foram reconhecidas pelo excelente desempenho nas competições esportivas, recebendo troféus simbólicos, que agora passam a integrar o acervo de conquistas de cada escola.

Pelo 5º ano consecutivo, a escola municipal Professora Jarlece da Conceição Zaranza, localizada no bairro Novo Aleixo, garantiu o 1º lugar, somando 130 pontos. O 2º lugar ficou com a escola municipal Etelvina Pereira Braga, com 123 pontos, seguida pela escola municipal São Judas Tadeu, com 115 pontos. Em 4º lugar, o Centro Integrado Municipal de Educação (Cime) Senador Arthur Virgílio do Carmo Ribeiro Filho, com 104 pontos, e em 5º, a escola municipal Gilberto Rodrigues dos Santos, com 98 pontos.

Durante a cerimônia, o secretário municipal de Juventude, Esporte e Lazer, Joel Silva, destacou o impacto positivo da competição na formação dos alunos. “As Municipíadas representam mais do que uma disputa. Elas fortalecem valores, criam oportunidades e mostram como o esporte pode transformar vidas. Estamos formando cidadãos com disciplina, respeito e espírito de equipe”, enfatizou.

O subsecretário de Gestão Escolar da Semed, Dalmir Salazar, também ressaltou a relevância do projeto. “A cada edição, vemos o quanto essa iniciativa mobiliza alunos, professores e gestores. É um momento de celebração da educação integral, a partir do qual o aprendizado vai além da sala de aula”, pontuou.

Coordenador das Municipíadas, Ronie Mello, celebrou o sucesso da 26ª edição. “Foi emocionante acompanhar o desempenho das nossas escolas. Mais do que resultados, o que vimos foi dedicação, superação e muito trabalho em equipe. Parabéns a todos os participantes e, em especial, às escolas campeãs”, disse.

Entre os atletas participantes, a aluna Laura Cristina, de 15 anos, da escola campeã, expressou seu orgulho pela conquista. “A gente treinou muito e se esforçou demais. Vencer foi incrível! Nunca vou esquecer essa experiência, porque aprendi a confiar no meu time e a não desistir”, contou a atleta emocionada.