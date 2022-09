Escolas municipais recebem atividades da ação ‘Setembro Amarelo’

Com gesto de valorização à vida, a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), deu início, na tarde desta quinta-feira, 8/9, às atividades da ação “Setembro Amarelo” em toda a rede municipal de ensino. A abertura se deu com a palestra “Suicídio”, proferida pelo psicólogo Júnior Carvalho. A ação aconteceu no auditório da Semed, zona Centro-Sul, e contou com a presença de professores, pedagogos, gestores escolares e assessores pedagógicos do município.

O “Setembro Amarelo” é uma campanha nacional, que visa chamar a atenção para as questões e necessidades relacionadas à saúde mental e emocional das pessoas. A campanha busca ainda sensibilizar e combater “tabus”, promover mudanças de paradigmas, orientar os indivíduos e inspirar as autoridades a respeito de importantes questões relacionadas às vidas do ser humano.

Na Semed, a ação é coordenada pela Subsecretaria de Administração e Finanças (SSAF) e organizada pela Gerência de Desenvolvimento do Servidor (GDS). Na abertura do evento, o subsecretário de Administração e Finanças, Lourival Praia, destacou a importância de se falar sobre o tema e, principalmente, que a Semed está preocupada também com a saúde mental dos seus servidores.

“Nós não nos preocupamos só com saúde financeira do servidor, com o suporte pedagógico das escolas, com infraestrutura das unidades escolares. Nos preocupamos também com saúde mental de cada profissional da Educação, por isso essa ação começa hoje e se estende por todo o mês de setembro aqui na sede, nas Divisões Distritais Zonais (DDZ) e nas mais de 500 unidades de ensino do município, com ações afirmativas e específicas com o objetivo de prevenir e combater o índice de doenças e transtornos mentais na rede. Isso faz parte do plano de valorização do prefeito David Almeida e da secretária municipal de Educação, Dulce Almeida”, frisou Lourival Praia.

Há anos, a Semed adere à campanha “Setembro Amarelo”, assim como os outros órgãos da Prefeitura de Manaus. E, com todo esse trabalho de prevenção, de cuidado com a saúde do servidor, a Semed tem conseguido diminuir significativamente os índices de enfermidades entre os funcionários da rede municipal de ensino, como frisou a titular da Gerência de Desenvolvimento do Servidor, Wânia Araújo.

“Quando se trabalha essa campanha, que é de sensibilização, de prevenção, a gente está levando aos nossos servidores noções para saber lidar com casos de transtornos mentais e, assim, evitarmos afastamento de servidores por esse motivo. E hoje, com essas campanhas, percebemos que diminuem os casos de ansiedade, depressão, síndrome do pânico e outros transtornos. Então, podemos dizer que, graças a essa campanha que trabalhamos todo ano, nosso servidor cada vez mais está buscando tratamento, para que não venha adoecer”, explicou a gerente de Desenvolvimento do Servidor, Wânia Araújo.

O palestrante trouxe dados pertinentes como o que já foi constatado que há um número muito alto de casos de suicídio em todo o Brasil. Além disso, ele fez dinâmicas coletivas e ensinou como uma pessoa deve agir caso conheça uma pessoa que tentou o suicídio ou manifesta o desejo de se suicidar.

“Primeiro, precisamos adotar uma postura acolhedora e afetuosa com a pessoa que tentou suicídio ou que manifesta uma postura suicida. Então, primeiro, é não ter julgamento, não fazer juízo de valor daquele ato. É tentar compreender o que levou aquele sujeito, seja ele homem ou mulher, jovem ou idoso a pensar em fazer isso. A partir desse momento que você acolhe esse sujeito, com essa postura mais afetuosa, e tentar orientá-lo para buscar ajuda, pode ter certeza que esse indivíduo vai ser sentir mais acolhido e menos predisposto a praticar suicídio”, disse Junior Carvalho.

Para a formadora da Divisão de Desenvolvimento Profissional do Magistério (DDPM), Neudimar Pacheco, o conhecimento adquirido durante a palestra foi significativo e leve.

“Achei a palestra bem dinâmica. Embora seja um tema ‘pesado’, foi tratado de uma forma leve e espontânea. Eu adorei!”, ressaltou Neudimar.