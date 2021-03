Estádio de Manacapuru será reformado por quase R$ 150 mil

Por R$ 146.910,77, o prefeito de Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus), Beto D’Ângelo, vai reformar o estádio da cidade, Gilberto Mestrinho, o “Gilbertão”. O documento já foi publicado no Diário Oficial dos Municípios.

O montante será pago para a empresa J. R. M. Martins Construções. O contrato tem a validade de 300 dias e foi firmado em plena pandemia de covid-19.

Mesmo em período de quarentena, o estádio de Manacapuru já realizou dois jogos neste ano. As partidas eram válidas pelo Campeonato Amazonense.

De acordo com dados da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), Manacapuru já registrou 7.404 casos de covid-19. Os óbitos em decorrência da doença no município totalizam 289.