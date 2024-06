Estrela do Norte/Manaus Futsal empata com Cruzeiro em jogo eletrizante na Arena Amadeu Teixeira

A Cidade Sul-Americana do Desporto registrou recorde de público na arena poliesportiva Amadeu Teixeira, zona Centro-Sul, na noite desta sexta-feira, 31/5. Em um duelo eletrizante pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futsal, o Estrela do Norte/Manaus Futsal empatou com o Cruzeiro por 4 a 4. A partida, que contou com o apoio da Prefeitura de Manaus e da Fundação Manaus Esporte (FME), atraiu mais de 4.200 torcedores, marcando o maior público do torneio até agora.





Cristina Maia, diretora de Desporto da FME, destacou a paixão da torcida manauara, que lotou o ginásio e apoiou fervorosamente o “Gigante da Zona Leste”. “O público manauara é uma grande inspiração, porque ele vem mesmo, lota o ginásio e torce. Como Cidade Sul-Americana do Desporto, Manaus tem o orgulho de ter o Estrela do Norte representando na elite do futebol de salão brasileiro. Isso é extremamente importante, por ter também a visão do nosso prefeito David Almeida e do nosso diretor-presidente Aurilex Moreira, sempre valorizando o esporte e proporcionando grandes eventos para nossa cidade”, comentou.

O jogo começou com um desempenho avassalador do Estrela do Norte/Manaus Futsal, que abriu uma vantagem de 3 a 0 com gols de Gian, Mago e Acreano nos primeiros seis minutos. No segundo tempo, o Cruzeiro reagiu com gols de Ari e Diniz, diminuindo a diferença para 3 a 2. Kleyton marcou o quarto gol para o time manauara em um contra-ataque, mas Felipe Beiço e Ari empataram para os visitantes, selando o placar em 4 a 4.

O Estrela do Norte/Manaus Futsal volta a jogar na arena Amadeu Teixeira na quinta-feira, 6/6, às 20h (horário Manaus), contra o Passo Fundo (RS) pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Thayana Rodrigues, uma torcedora que assistiu ao jogo pela primeira vez, afirmou que estará novamente apoiando a equipe na próxima partida. “É muito bacana. Foi a primeira vez que vim assistir. Está tudo lindo. Esse incentivo e todo o apoio criam um lazer para a população. Na quinta-feira, nós estaremos de volta aqui. Esperamos que ainda mais pessoas possam prestigiar o Estrela do Norte e apoiar o nosso clube. É uma experiência muito legal”, garantiu.

O Estrela do Norte Manaus Futsal, único representante do Norte no Campeonato Brasileiro, soma uma vitória, um empate e uma derrota nos três primeiros jogos. O “Gigante da Zona Leste” foi superado pelo CRB-AL na estreia, venceu o Fortaleza na segunda rodada, e empatou com a Raposa nesta noite.