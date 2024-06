Estudantes de direito da UEA visitam o Ministério Público do Amazonas

O Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM), através do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf), recebeu na manhã desta sexta-feira (14), uma visita guiada de 34 estudantes do 1º período do curso de Direito da Universidade do Estado do Amazonas (UEA). A visita ocorreu no auditório Gebes de Mello Medeiros, localizado na sede da Procuradoria-Geral de Justiça do Amazonas, como parte do projeto “MP nas Universidades”, que visa aproximar a comunidade acadêmica do MPAM e incentivar o ingresso dos estudantes na carreira jurídica.





O procurador-geral de Justiça, Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior, apoia e incentiva o projeto, que mensalmente recebe estudantes para conhecerem o funcionamento do Ministério Público. Durante a visita, o promotor de Justiça João Gaspar Rodrigues, coordenador do Ceaf, ministrou uma palestra sobre “Recrutamento, Seleção e Formação de Membros do MP em Sociedade Democrática”. Ele abordou temas como saúde mental, ética, Lei Geral de Proteção de Dados, violência de gênero, direitos da vítima, convenção internacional sobre os direitos das pessoas com deficiência e atendimento ao público.

“O objetivo desta iniciativa é fazer com que os universitários, desde o início da Faculdade de Direito, já tenham um conhecimento do que é o Ministério Público e para que possamos entusiasmá-los a compor a instituição como servidores, residentes profissionais, estagiários e, eventualmente, como membros da instituição no futuro próximo”, comentou o promotor João Gaspar.

Durante a visita, os estudantes tiveram a oportunidade de esclarecer dúvidas sobre as etapas da apuração de denúncias, a funcionalidade dos promotores e a relação do Ministério Público com a sociedade e o sistema judiciário. A professora de Introdução ao Estudo do Direito da UEA, Sâmara Christina Souza Nogueira, destacou a importância da visita para sanar dúvidas e fortalecer a parceria entre as duas instituições.

“Essa iniciativa é importante porque acaba com o desconhecimento dos estudantes em relação às instituições jurídicas, como o Ministério Público e o Poder Judiciário. É importante eles terem esse contato mais próximo e poder esclarecer muitas dúvidas. Este encontro de hoje veio coroar um processo que iniciou em sala de aula, com o promotor João Gaspar, que conversou com os alunos. Hoje, tivemos a oportunidade de vir conhecer a instituição, desde a recepção, portaria e auditório, e todos os funcionários e promotores”, afirmou a professora Sâmara Nogueira.

Certificação de Participação

Ao final do evento, os estudantes e a professora receberam certificados de participação, contabilizando duas horas complementares. A visita foi considerada proveitosa e enriquecedora tanto para os alunos quanto para os organizadores, fortalecendo os laços entre a UEA e o MPAM e proporcionando uma experiência prática e educativa para os futuros profissionais do Direito.