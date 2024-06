Ex-árbitro brasileiro revela tentativa de suborno durante jogo na Arábia Saudita

O renomado ex-árbitro Carlos Eugênio Simon compartilhou uma história intrigante ocorrida durante um jogo na Arábia Saudita. Durante uma participação no podcast ‘Benja Me Mucho’, Simon revelou que recebeu uma oferta tentadora em forma de suíte presidencial em um hotel, como parte de um suposto ‘esquema’. Ao ser questionado por Benjamin Back, o experiente comentarista de arbitragem assegurou jamais ter aceitado propostas de suborno em dinheiro.





“Jamais recebi propostas em dinheiro. Em uma ocasião, durante um jogo das Eliminatórias da Copa, em Jeddah, ao chegarmos no hotel, cada um tinha direito a uma suíte, conforme as regras da FIFA. Contudo, a minha era uma suíte presidencial. Havia um sheik na recepção, e o tradutor mantinha constante comunicação com ele. Decidi não aceitar, pois não via necessidade”, iniciou Simon.

“Alguns anos depois, quando já estava na Federação Gaúcha, encontrei um preparador físico que atuava em um time da Arábia Saudita naquela época. Ele me questionou se eu havia apitado aquele jogo que terminou em 1 a 1, e relatou que tentaram me ‘comprar’ com a oferta da suíte. Era uma tentativa de me envolver em um esquema. Felizmente, jamais dei margem para tal situação”, concluiu Simon.

