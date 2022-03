Ex-prefeito de SPO é investigado por omissão em prestação de contas

O ex-prefeito de São Paulo de Olivença (a 988 quilômetros de Manaus), Paulo de Oliveira, está sob investigação. O Ministério Público do Amazonas (MPAM) instaurou um Inquérito Civil para apurar suspeita de omissão de prestação de contas.

O caso é referente ao período de exercício do cargo em 2020. A denúncia foi feita pela Prefeitura Municipal de São Paulo de Olivença que alega que seu ex-prefeito, Paulo de Oliveira, não apresentou as contas de gestão de exercício de 2020 ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM).

Se confirmada a suspeita, o caso poderá se enquadrar na lei de improbidade administrativa. O MPAM notificou Paulo de Oliveira, para apresentar em até 15 dias a documentação pertinente para comprovar as suas alegações.