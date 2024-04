FAFs divulga campeões do Torneio Início em quatro categorias

As equipes do Amazon City, Sangue de Boi/Verona, Craques do Futuro/DAE e Grêmio Recanto da Criança foram os grandes campeões do Torneio Início das categorias Sub-9, Sub-11, Sub-13 e Sub-15, respectivamente. Os jogos foram realizados no último fim de semana, 30 e 31 de março, no ginásio Renné Monteiro, em Manaus.





“O Torneio Início mostrou a força do nosso futsal nas categorias de base. Tivemos a participação de 32 equipes nesses dois dias de competição e mais de mil pessoas prestigiando as partidas no fim de semana. Um sucesso absoluto”, destaca o presidente da Federação Amazonense de Futsal (FAFs), Marcelo Galvão.

Jacaré Malvadão

Entre os clubes participantes, o maior destaque foi o Amazon City, novato que veio com uma estrutura pesada para ganhar tudo que disputar em 2024. O time brilhou em duas categorias e levou um grande público ao ginásio da avenida Constantino Nery.

Sob o comando do professor Gabriel Alves na quadra e com atuação forte do dirigente Júnior Canutama nos bastidores do futsal, o “Jacaré” conquistou o Torneio Início do Sub-9 e fez a final do Sub-11, ficando com o vice-campeonato na disputa por penalidades – o Sangue de Boi/Verona levantou a taça da categoria.

O Craques do Futuro/DAE, que é outro papa-tudo da base, também mostrou o valor da nova geração ao faturar o Torneio Início do Sub-13, diante de pais-torcedores apaixonados por seus curumins. No Sub-15, o Recanto da Criança, do professor Itamar Oliveira, alcançou a Glória Eterna no Renné Monteiro.

Parceiros do futsal

Em 2024, a FAFs conta com apoio institucional do Governo do Amazonas (Sedel), Prefeitura de Manaus (Fundação Manaus Esporte) e Tribunal de Justiça do Amazonas (TJD-AM). A federação também conta com patrocínio e apoio da Santa Cláudia (Real Bebidas), Kagiva (bolas oficiais) e Emanuel Sports & Marketing (assessoria de imprensa).

Lista dos vencedores:

Amazon City – Campeão Sub-9

Sangue de Boi/Verona – Campeão Sub-11

Craques do Futuro/DAE – Campeão Sub-13

Grêmio Recanto da Criança – Campeão Sub-15