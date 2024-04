Falta de Cibalena a Dipirona no hospital de Rio Preto da Eva; o dinheiro pode ter sido gasto em Festas

Salvem-se quem Puder!… Quem tem Hipertensão e Diabetes, é melhor procurar outro município do estado, porque em Rio Preto da Eva o prefeito Anderson Sousa está deixando a população à míngua, sem medicamentos

Mesmo depois de repasses de custeio para a Saúde de Rio Preto da Eva, o município amanheceu hoje (25) sem comprimidos nos seus estoques.

A situação da saúde pública no município de Rio Preto da Eva é muito grave. Falta medicamentos básicos, essenciais para doenças graves como hipertensão e diabetes.

Tudo para festas, nada para a saúde

Enquanto isso, o prefeito Anderson Sousa (União Brasil) deixando a população à míngua sem atenção básica, logo após gastar “milhões em festas e cachês milionários” com artistas nacionais.

Sem ter a quem recorrer, a senhora Maria do Rosário, de 61 anos, é uma das muitas pessoas afetadas por essa escassez. Ele não viu outra saída a não ser recorrer aos hospitais da capital para ser atendida.

Outros pacientes se dizem revoltados com o abandono da saúde de Rio Preto da Eva na gestão de Anderson Sousa. E não é por falta de repasses do Ministério da Saúde que o município chegou ao caos e a insegurança na saúde da população.

Secretária

Anteriormente, o hospital estava com o telhado vazando água por todos os lados. “Talvez seja essa a causa da falta de medicamentos”, alerta a senhora Maria do Rosário, que acredita que eles foram perdidos por ter caído na alagação do prédio.

Ao mesmo tempo que a secretária de Saúde, Ayla Carla, não se preocupa em resolver a carência de remédios no Hospital, os cidadãos continuam em situação vulnerável e de desamparo pela prefeitura.

Por sua vez, a oposição alerta as autoridades do Ministério Público e do Tribunal de Contas do Estado, que verifiquem a aplicabilidade das verbas de custeio, equipamentos e emendas parlamentares injetadas no município, na gestão Anderson Sousa, para a área da Saúde.

“Foram muito milhões, que não justificam a falta de medicamento e o abandono da saúde do município”, comentam.