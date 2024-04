Família recusa oferta de R$ 160 milhões por terreno e se vê isolada em condomínio

Na cidade de Quakers Hill, a cerca de 40 minutos de Sydney, uma família australiana está desafiando investidores e a especulação imobiliária ao recusar uma oferta de R$ 160 milhões pelo seu terreno.





Família rejeita proposta de R$ 160 milhões por terreno e vive ilhada em meio a condomínio

A família, conhecida como Os Zammit, proprietários de cinco acres de terra em uma antiga área rural, recusam ceder espaço a um condomínio residencial.

Corretores de imóveis estimam que o terreno poderia abrigar de 40 a 50 casas, mas os Zammit não só recusaram a oferta como também não fizeram nenhuma contraproposta.

Com o tempo os empreiteiros decidiram seguir adiante com seus planos e ergueram o seu empreendimento ao redor da propriedade, fazendo com que ela ficasse ilhada.

Fonte: ndmais