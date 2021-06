Famílias do Educandos recebem cartões do ‘Auxílio Operação Cheia 2021’

Mais 433 cartões do “Auxílio Operação Cheia 2021” foram entregues, nesta terça-feira, 15/6, pela Prefeitura de Manaus, por meio do Fundo Manaus Solidária, às famílias do bairro Educandos, zona Sul, afetadas pela cheia do rio Negro. A ação ocorreu na escola municipal Nazira Chamma Daou, também no Educandos.

“Estamos hoje aqui no Educandos fazendo a entrega para mais de 400 famílias. Essa semana estaremos em mais bairros de Manaus, que foram atingidos diretamente pela cheia. Ainda iremos à Betânia, Compensa, São Lázaro e outros. Lembrando que iremos chegar até as famílias da zona rural também”, afirma a presidente do Fundo Manaus Solidária, Dulce Almeida, que acompanhou os trabalhos.

O benefício ajudará as famílias na aquisição de remédios, comida e produtos de higiene pessoal. A renda também é um complemento do auxílio-aluguel no valor de R$ 300, pago pela Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc).

Também foram entregues kits de roupas e calçados, que foram arrecadados na campanha “Desapego Solidário”.

Nesta quarta-feira, 16, a ação será feita em dois locais simultâneos. Das 8h às 12h, os cartões serão entregues no Centro de Referência de Assistência Social (Cras), da Betânia. À tarde, a distribuição ocorrerá no Centro Estadual de Convivência do Idoso (Ceci), no bairro Aparecida, das 14h às 17h.