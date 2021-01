Federação Indígena quer agências do INSS em São Gabriel da Cachoeira

Os indígenas solicitam o funcionamento da agência do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em São Gabriel da Cachoeira (a 858 quilômetros de Manaus). A Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro (Foirn) já acionou o procurador federal Fernando Merloto Soave a fim de que sejam tomadas medidas urgentes para a abertura.

A agência está fechada por possuir apenas um funcionário que está férias. Trata-se do próprio gerente que atende tanto aos usuários da sede quanto do interior. O outro servidor dessa agência está prestando serviço na Bahia.

Com o fechamento da agência, os indígenas não estão recebendo seus benefícios.

Apesar da recomendação para não deixarem as aldeias, os indígenas continuam se deslocando para a sede em busca dos benefícios.

A Foirn explicou que a entidade, a Funai e a prefeitura municipal não possuem recursos para ajudar os que se encontram nessa situação.