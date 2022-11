Feriado da Proclamação da República registrou fluxo superior a 27 mil passageiros

A Operação Viagem Segura – Proclamação da República, realizada pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Amazonas (Arsepam), contabilizou 27.076 pessoas que deixaram a capital, com destino a outros municípios do estado, no período de 11 a 15 de novembro, utilizando os serviços de transporte rodoviário e hidroviário intermunicipal de passageiros.

Ao todo, foram realizadas 1.954 fiscalizações, sendo 1.666 no modal rodoviário e 288 no hidroviário intermunicipal.

O diretor-presidente da Arsepam, João Rufino Júnior, informou que foi registrado o fluxo de 16.089 usuários no modal rodoviário e 10.987 no hidroviário. Ainda segundo o gestor, o reforço na fiscalização se fez necessário em decorrência do feriado de Proclamação da República, na terça-feira (15/11), e do ponto facultativo na segunda-feira (14/11).

Rufino explicou que o reforço nas equipes de fiscalização foi para coibir qualquer tipo irregularidade. O gestor destacou que, durante os cinco dias, os trabalhos aconteceram de forma tranquila, sem grandes intercorrências que pudessem acarretar na aplicação de autos de constatação. Para ele, o bom aproveitamento é fruto de ações constantes da Agência Reguladora junto aos passageiros e operadores.

Mais dados

O Departamento de Transporte Rodoviário (DETR) da Arsepam registrou como os destinos mais procurados, no período da operação, Iranduba (3.213 passageiros), Manacapuru (2.133) e o distrito de Cacau Pirêra (1.692), também em Iranduba (distantes respectivamente 27, 68 e 18 quilômetros de Manaus).

Neste modal, a maior saída registrada foi no posto da Ponte Jornalista Phelippe Daou (Ponte Rio Negro), em Iranduba, com 6.998 passageiros. O posto com menor quantitativo de pessoas foi na Rodoviária de Itacoatiara, com 190.

No outro modal fiscalizado pela Arsepam, o Departamento de Transporte Hidroviário (DETH) registrou como as cidades mais procuradas o Careiro da Várzea (5.449 passageiros), Parintins (1.586) e Maués (1.189), (distantes respectivamente 25, 369 e 276 quilômetros de Manaus). O posto com maior registro de saída foi o Porto do Careiro da Várzea, com 6.330 passageiros.

A Operação Viagem Segura – Proclamação da República contou com o apoio do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) e da Superintendência Estadual de Navegação, Portos e Hidrovias (SNPH).