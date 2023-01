Férias: Parque estimula crianças a se divertirem longe dos equipamentos eletrônicos

Muitas crianças e adolescentes estão escolhendo se divertir longe das telas eletrônicas como a do celular, computador, televisor e tablet. A retomada da forma tradicional de aproveitar as férias escolares com atrações ao ar livre está garantindo experiências únicas de interação, alegria e entretenimento para o público.

Para atender a grande demanda de pessoas que buscam experiências de lazer diferenciadas, o Mirage Park oferece um mix de brinquedos voltados às várias faixas de idade. A diversão vai desde os brinquedos que fizeram parte da infância de muitos adultos, como a Roda Gigante, até os mais atuais, entre eles o Stark.

A empresária Lúcia Teles, mãe do Miguel de 12 anos, considera que a diversão encontrada no Mirage é sadia e até ajuda o filho a se desconectar um pouco do aparelho celular, oferecendo outras formas de brincar e aproveitar o tempo livre.

“Sempre que o Miguel deseja vir ao Park ele convida os colegas, dessa forma, fico feliz porque além dele se desconectar dos jogos no celular ainda interage com outras pessoas da idade dele e se diverte”, conta Lúcia.

Optar por atividades de entretenimento sem a intermediação das telas eletrônicas é um dos diferenciais estimulados pelo Park. Várias ações de incentivos promocionais de entrada ao local contribuem com a programação de férias deste ano e podem ser conferidas no site: www.miragepark.com.br.

Além disso, possui uma praça de alimentação e estacionamento. Os visitantes podem adquirir o passaporte na bilheteria ou no site no Mirage, com toda a comodidade e segurança.

“O início do ano é marcado pelo recesso escolar, por isso seguimos preparados para receber a população que busca se divertir de um modo diferenciado. Estamos com um mix de atrações que atendem toda a família e logo teremos mais novidades com a chegada de um novo brinquedo”, afirmou Jeferson Souza, sócio proprietário do Mirage Park.

Sobre Mirage Park

Desde 2006, o Mirage Park é uma referência em entretenimento no segmento de parque de diversões na cidade da região norte. Os brinquedos de tecnologia nacional e internacional distribuem alegria, adrenalina, felicidades e momentos que são eternizados em lembranças.

Com uma área de aproximadamente 11.000 m2, o local conta com 19 brinquedos nas categorias infantil, família e radical, garantindo a diversão voltada para todas as idades. Em uma localização privilegiada, o espaço possui infraestrutura alimentícia e de estacionamento, além de promoções constantes que enfatizam a responsabilidade social da empresa.