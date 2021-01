Fertilidade masculina: conheça hábitos que prejudicam a saúde reprodutiva dos homens

Fatores como alimentação, prática de exercícios e peso podem prejudicar ou favorecer a fertilidade masculina

A fertilidade está fortemente ligada à saúde e ao estilo de vida das pessoas. Fatores como alimentação, prática de exercícios, estresse e escolha de roupas de baixo podem prejudicar ou favorecer a fertilidade masculina. Alguns desses fatores, como idade e existência de determinadas doenças, fogem do nosso controle. Mas existem também os fatores que podem ser controlados, mudados, melhorados e, assim, podem contribuir para a saúde e fertilidade dos homens. Confira abaixo alguns dos hábitos que prejudicam a saúde reprodutiva dos homens.

Peso

Estar acima do peso ou ser obeso pode afetar tanto a fertilidade masculina, quanto a feminina. Homens com sobrepeso podem ter níveis mais altos de estrogênio e níveis mais baixos de testosterona do que homens com peso considerado saudável. O sobrepeso também pode causar baixa da libido e também diminuir a contagem de esperma. Sendo assim, investir em atividades físicas e em uma reeducação alimentar para controle de peso pode ajudar.

Uso de cuecas muito apertadas

Segundo estudo publicado na revista Human Reproduction pela Faculdade de Saúde Pública de Harvard, em conjunto com a Clínica de Fertilidade do Hospital Geral de Massachusetts, nos Estados Unidos, o tipo de cueca usada pelos homens pode afetar a qualidade do esperma produzido. Os resultados da pesquisa apontaram que homens que usam cuecas folgadas com maior frequência têm concentrações de espermatozóides mais altas. Então, uma boa maneira de melhorar a saúde e a fertilidade é optar por modelos de cuecas mais folgadas e confortáveis, como as da Zorba.

Alimentação

Sua alimentação impacta sua saúde diretamente e, em alguns casos, afeta sua fertilidade também. Manter uma dieta balanceada que inclua proteínas magras, vegetais, frutas e grãos inteiros pode ajudá-lo a se manter mais saudável e fértil. Você também pode perguntar ao seu médico sobre a possibilidade de incluir suplementos dietéticos na sua dieta.

Fumar

O cigarro é um dos grandes vilões da saúde, uma vez que fumar é fator contribuinte para diversos problemas e doenças. Fumar afeta os sistemas cardiovascular, respiratório e reprodutivo. Você sabia que mulheres que fumam têm menos anos férteis do que as não fumantes? Além disso, homens que fumam têm contagens de espermatozóides mais baixas do que os não fumantes.

Uso de álcool e drogas

O uso de drogas recreativas ilegais pode ser perigoso e afetar a fertilidade. O uso da maconha, por exemplo, pode diminuir a qualidade e a contagem do esperma. Beber grandes quantidades de álcool também pode contribuir para causar a baixa na quantidade e qualidade do esperma, além de poder contribuir para a disfunção erétil.