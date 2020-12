Festa com álcool, drogas e paredões, incomoda moradores e quase acaba em morte

AMAZONAS – Na madrugada de sábado, (5), moradores, hóspedes e proprietários de pousadas, ficaram revoltados com a total falta de respeito que donos de paredões, (Carros com som altíssimo), que protagonizaram durante a madrugada na Avenida Maçaranduba, bairro Honório Roldão, município de Presidente Figueiredo, uma verdadeira arruaça.

Durante a noite, vários arruaceiros se reuniram no local e com som acima do permitido, tiraram o sono de muitos moradores da localidade. Uma empresária dona de uma pousada da localidade, ficou extremamente revoltada com o fato e teve que tomar medidas severas para que a festa regada a bebida alcoólica, drogas e som alto, pudesse ter fim.

A mesma acabou se armando com um terçado e botou todos os frequentadores da festa para correr. Um vídeo mostra o momento do fato inusitado. A proprietária ainda bastante revoltada, utilizou as redes sociais para mandar recado a um dos donos de paredão.

“Alexander Castro, pega a porra do teu paredão e põe na tua garagem na madrugada aumenta e curti aí tá! Porque aqui na frente da pousada, o terçado vai comer! porque a porra da cidade tá sem polícia mas eu não to morta não!”, diz a empresária com tom de revolta.

A nossa equipe de reportagem tentou entre em contato com a delegacia de Presidente Figueiredo, mas não tivemos retorno.

