Filha de pescador é nomeada reitora de universidade do Maranhão

Filha de um pescador que só estudou até o 3º ano do ensino fundamental, a trajetória da professora Luciléa Ferreira Lopes Gonçalves, tem inspirado muita gente.

A história ganhou destaque depois que o filho orgulhoso postou o feito no Twitter, a conquista da mãe que se tornou reitora da Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão (UEMASUL).

Lucélia nasceu e viveu até os primeiros 10 anos de vida, na Ilha de Peru, no Maranhão. O pai dela sustentava a esposa e os 7 filhos apenas com a venda dos peixes. A nova reitora teve uma infância repleta de dificuldades, mas com um foco certo: nunca abandonar os estudos.

Estudar foi preciso

Na comunidade onde ela morava com a família só tinha uma escola com aulas até a 4 ª série. Para seguir com os estudos, aos 10 anos, Luciléa e a irmã tiveram que sair da ilha onde viviam, e foram morar em Cururupu, onde ficaram morando na casa da diretora da escola.

Quando chegou no ensino médio, Luciléa se mudou para a capital São Luís. Ela então cursou Geografia na Universidade Federal do Maranhão (UFMA) e, depois de formada, passou em uma seleção na Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), para trabalhar como professora substituta, em Imperatriz.

Jornada dupla

Após a aprovação como professora substituta na UEMA, Lucélia passou a encarar uma jornada dupla.

“Trabalhava 40 horas na universidade e 20 horas na escola. Era manhã, tarde e noite, até que me aposentei do ensino médio em 2020. Fiquei só na universidade, mas já ia me aposentar quando me chamaram para disputar o cargo. Falaram que, pela trajetória que eu tinha, por ser mulher, seria importante me candidatar. Acho que isso veio a coroar toda uma trajetória na academia. Nunca tive o objetivo de ser reitora, mas fomos e ganhamos a eleição“, conta.

Orgulho para a família

E o orgulho que o filho da Lucélia, João Paulo, sentiu, é o mesmo que o nosso e de outras milhares de pessoas.

Mulher, de origem pobre e que acreditou que o estudo mudaria o destino dela…e acertou!

Seu Antônio, pai de Lucélia, não pôde ver de perto a vitória da filha, mas com certeza está orgulhoso da conquista dela!

Minha mãe! De uma colônia de pescadores do litoral do Maranhão à reitoria de uma universidade pública! A educação transforma vidas! pic.twitter.com/SMvgcBBbEI — João Paulo (@jpmaranhense) March 17, 2022

Fonte: Só Notícias Boas