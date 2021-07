Finalista de arquitetura da FMF projeta nova Feira Manaus Moderna

Principal centro comercial de gêneros alimentícios do Amazonas, a Feira Manaus Moderna, localizada na rua Lourenço Braga, no centro de Manaus, foi tema do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) do estudante de arquitetura da Faculdade Martha Falcão (FMF) Brayan Cameli, 24 anos. A imponente feira virou projeto revolucionário capaz de transformar o local em novo atrativo turístico, gastronômico, cultural e de abastecimento da cidade.

O projeto, defendido durante a Semana de Arquitetura e Urbanismo da FMF (SEMANAU 2021), recebeu nota 10 da banca avaliadora. Brayan, que é manauense e finalista também do curso de Engenharia Civil, destacou que a proposta de reabilitação do Complexo da Feira Manaus Moderna tem como premissa o desenvolvimento daquela região, na margem esquerda do rio Negro.

“O intuito é exatamente valorizar e introduzir o desenvolvimento naquela região. Localizada no centro da cidade, a feira abriga a maioria dos pontos turísticos. É uma área muito importante para a cidade e que merece um cuidado especial. O principal motivo de ter pensado numa nova feira é a importância que a atual tem na cidade de Manaus. Ela é um grande polo de abastecimento e um patrimônio cultural da cidade. Faz parte da rotina de várias pessoas”, defendeu o estudante.

Como futuro arquiteto e engenheiro civil, Brayan ressaltou que idealizou a nova Manaus Moderna com todas as dimensões e características da atual feira, porém, com mais espaço e áreas, proporcionando conforto para os permissionários e clientes.

Inspirado pela temporada de estudos na Europa, em 2018, Brayan informou que se edificada, a nova Manaus Moderna terá espaços inéditos como centro técnico de ensino e ambiente cultural com a realidade amazônica de frente para o maior rio de águas escuras do mundo, o rio Negro.

Nos registros históricos, a Feira Manaus Moderna tem o nome oficial de Feira Coronel Jorge Teixeira, em homenagem ao antigo prefeito nomeado em 1974. Em 1993, o complexo de gênero alimentício ganhou o nome de Manaus Moderna.

Qualidade

A professora de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade Martha Falcão, Carla Soler, destacou que o curso da FMF tem nota 5 no Exame Nacional do Desempenho dos Estudantes (Enade) e que os trabalhos apresentados no SEMANAU 2021 tiveram um salto de qualidade acadêmica e técnica. “Os projetos tiveram alta relevância social, principalmente no que diz respeito aos temas escolhidos pelos alunos, que se preocupam em trazer para a realidade regional demandas importantes de nossa cidade”, avaliou a professora.

Ao longo do mês de julho, a FMF divulgará outros projetos apresentados pelos alunos de arquitetura durante o SEMANAU 2021.