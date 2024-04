Fiscalização de vagas especiais em Manaus resulta em 56 autuações durante o fim de semana

A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), intensificou, neste fim de semana, as operações de fiscalização de vagas especiais. A ação resultou em 56 autuações pelas equipes de fiscalização que monitoraram diversos estabelecimentos comerciais na zona Centro-Sul da cidade, garantindo o respeito e a prioridade destinados às vagas de estacionamento para pessoas com deficiência e idosos.





No sábado, 6/4, a fiscalização se concentrou no Supermercado Assaí, com duas autuações, e repetiu a visita ao Manauara Shopping, onde foram registradas mais 20 autuações. As ações reforçam o comprometimento do IMMU em assegurar a acessibilidade e o respeito aos direitos das pessoas com mobilidade reduzida.

No domingo, 7/3, as equipes do IMMU estiveram nos supermercados DB Parque 10, Atack, na Avenida das Torres, no Carrefour de Flores, e Assaí Atacadista, totalizando 11 autuações por desrespeito às normas de estacionamento. Além desses pontos, a equipe também esteve no Manauara Shopping, onde realizou 20 autuações; e no Amazonas Shopping, onde registrou 23 infrações, evidenciando a necessidade de uma conscientização maior por parte dos condutores.

O diretor de operações do IMMU, Stanley Ventilari, destacou a importância da colaboração, por parte da população. “A eficácia de nossas operações depende também da conscientização dos motoristas. Respeitar as vagas especiais é um ato de civilidade e respeito ao próximo. Continuaremos nossas fiscalizações para garantir o cumprimento das leis e a promoção de uma cidade mais inclusiva para todos”, disse.

Para a idosa Sandra Aragão, 63, a medida garante mais confiança na fiscalização e passa mais segurança às pessoas especiais. “Eu estou muito feliz com essas fiscalizações, às vezes eu venho no supermercado com meu esposo, que também é idoso, e a gente fica sem vagas, somos obrigados a nos deslocar mais pra longe para podermos estacionar, essas multas tem que ser aplicadas mais vezes nos motoristas imprudentes”, falou.

Credencial

Para obter a credencial que autoriza estacionamento em vaga especial, os idosos precisam apresentar os seguintes documentos: comprovante de residência atualizado, cópia de RG e CPF. Para as pessoas com deficiência devem ser apresentados também o laudo médico constando diagnóstico, CID, carimbo e assinatura do médico especialista.

A credencial pode ser adquirida gratuitamente, de segunda a sexta-feira, na sede do IMMU, na avenida Urucará, nº 1.180, bairro Cachoeirinha, zona Sul, das 8h às 14h. O cartão que identifica o beneficiado para vagas especiais é específico para pessoas com idade igual ou superior a 60 anos e pessoas com deficiência física, visual ou com síndromes e tem validade de cinco anos.

A Prefeitura de Manaus reforça o apelo aos condutores para que respeitem as sinalizações de trânsito e contribuam para uma cidade mais acessível, ressaltando que o cumprimento das normas de estacionamento em vagas especiais é fundamental para garantir os direitos e a mobilidade de todos os cidadãos.