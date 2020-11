Flamengo e Atlético-MG se enfrentam pelo Brasileirão neste domingo, no Mineirão

Atlético-MG e Flamengo se enfrentam neste domingo, às 18h15 (de Brasília), no Mineirão, na abertura do returno do Campeonato Brasileiro, tentando se reabilitar na competição.

No G-4 do Brasileirão, o Galo vem de derrota por 3 a 0 para o Palmeiras, em São Paulo. Com o tropeço, o Atlético-MG completou quatro partidas sem vencer no campeonato, o que gerou protesto de parte da torcida. Se derrotar o Flamengo, neste domingo, e o Internacional perder para o Coritiba, o Galo pode reassumir a ponta do Brasileiro.

O Flamengo entra em campo não somente pensando na tabela, mas para, enfim, demonstrar força contra um adversário direto. No primeiro turno, o time de Domènec Torrent perdeu para o próprio Atlético-MG e para o São Paulo, no Maracanã, e somente empatou no fim contra o Colorado em Porto Alegre.

Esse retrospecto passa diretamente pelo desempenho ruim da defesa, que sofreu 34 gols em 25 jogos com o treinador espanhol. Com 35 pontos, dez vitórias e saldo oito, os cariocas iniciam a rodada na segunda colocação e dependem de um tropeço do Inter em jogo às 16h para ter chances de assumir a ponta pela primeira vez em 2020.

Transmissão: Premiere, com narração de Gustavo Villani, comentários de Bob Faria e Lédio Carmona.

Ge/G1