Flamengo e Fluminense fazem hoje o 1º jogo da final do Carioca 2021

Flamengo e Fluminense se enfrentam hoje, sábado, 15 de maio (15/05), pelo jogo de ida da final do Campeonato Carioca 2021. O Fla-Flu será disputado no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 21 horas e 5 minutos (horário de Brasília).

O clássico terá transmissão ao vivo na televisão pela Record TV e ainda pelos pay-per-views FlaTV+, FluTV e Cariocão TV. Confira onde vai passar a partida, como assistir, a provável escalação de cada time e a arbitragem ao final do texto.

Você pode acompanhar também a partida online e de graça no canal do Flamengo no YouTube (somente áudio), clicando aqui ou no player abaixo, a partir de 16 horas, com o pré-jogo. Perfil do Fluminense na rede social também fará a transmissão ao vivo do clássico.

Flamengo e Fluminense vão reeditar a final do Estadual de 2020. Na ocasião, o Rubro-Negro levou a melhor, vencendo as duas partidas da decisão. A grande final, que também será transmitida pela Record, será realizada no dia 22 de maio, também às 21 horas no Maracanã.

As duas equipes chegam em bom momento para a disputa e com as classificações para às oitavas da Libertadores encaminhadas. O Flamengo já conquistou a Supercopa do Brasil em 2021 e a Taça Guanabara. O time, agora comandado por Rogério Ceni, tem o ataque como seu ponto forte, mas ainda sofre com problemas defensivos.

Sem se preocupar em contar títulos, o meia Diego expressou o sentimento dos rubro-negros.

“Temos essa sede por títulos. Depois de todas as conquistas é que vamos calcular como foi”, disse o camisa 10 na coletiva de apresentação da final, nesta sexta-feira

Do outro lado, o Fluminense está embalado e ostenta uma invencibilidade de 11 jogos. Sob o comando de Roger Machado, a equipe Tricolor tem surpreendido, especialmente na Libertadores.

“Nosso elenco é muito aguerrido, guerreiro, persistente, unido. Nossa qualidade no dia a dia é provar que podemos fazer a diferença, jogar de igual para igual com grandes clubes. Sempre nos clássicos o time entra muito focado”, afirmou o meia Nenê no evento patrocinado pela Ferj.

