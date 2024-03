O Flamengo, que tinha a vantagem do empate, agora pode perder o próximo jogo entre Vasco ou Nova Iguaçu, jogo por uma diferença de dois gols e mesmo assim se classifica para decisão do Campeonato Carioca 2024





Momento do gol de Pedro (Foto: Reprodução)

O time do Flamengo, comandado por Tite, venceu o Fluminense pelo escore de dois tentos a zero. O jogo foi realizado neste sábado, 9, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

Sempre jogando melhor que o adversário, a equipe Rubro Negra perdeu várias oportunidades no primeiro tempo do jogo. E de tanto insistir, na parte final da primeira etapa, num cruzamento de Pulgar, o atacante Cebolinha fez o gol de cabeça, decretando 1 a zero.

No segundo tempo, o Flamengo continuou jogando melhor, inclusive criando, marcando e desperdiçando oportunidades claras de gol.

E foi no finalzinho do segundo tempo, já nos acréscimos da partida, numa jogada de De La Cruz, Arrascaeta recebeu um passe na linha de fundo, cruzou e Pedro fez o gol de cabeça contra a meta defendida por Fábio, que não pode fazer nada.

A partida, que teve o zagueiro do Fluminense Thiago Santos expulso por falta violenta cometida contra o atacante Cebolinha, foi válida pela semifinal do Campeonato Carioca.

Os dois times voltam a campo no próximo sábado, 16 de março. O Flamengo, que tinha a vantagem do empate, agora pode perder o jogo por uma diferença de dois gols e mesmo assim se classifica para decisão do Campeonato Carioca 2024.

