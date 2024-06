Funcionário é preso após furtar a própria loja em que trabalhava no Centro de Manaus

MANAUS | Um homem que não teve o nome divulgado, foi preso na noite de segunda-feira, (17), após furtar objetos do próprio local em que trabalhava na rua Dr Moreira, bairro Centro, zona Sul de Manaus.





Funcionários do local já viam desconfiando da prática delituosa do funcionário a alguns dias onde hoje ao sair do expediente, foi revistado e encontrado vários produtos avaliados em R$ 550 reais.

Militares da 24º Companhia Interativa Comunitária de Polícia, (CICOM), foram acionados e levaram o acusado para o 1º Distrito Integrado de Polícia, (DIP), para os procedimentos cabíveis.

Por Correio da Amazônia