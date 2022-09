Ganhadores do sorteio da Nota Premiada recebem cheques simbólicos da Prefeitura

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef), entregou os cheques simbólicos aos contemplados do sorteio nº 2022-21 da campanha Nota Premiada. A cerimônia de entrega ocorreu nesta quinta-feira, 15/9, no auditório da sede do Manaus Atende, localizado na avenida Japurá, no Centro, zona Sul. O subsecretário da Receita da Semef, Armínio Pontes, fez a entrega simbólica dos prêmios aos participantes sorteados e instituições sociais indicadas.

“Para nós é sempre uma alegria ver a felicidade das pessoas e dos representantes das entidades sociais contempladas nos sorteios. Participar da campanha, além de ser um ato de cidadania, gera diversas vantagens ao contribuinte. Além de concorrer aos prêmios, os participantes usufruem de descontos no lançamento do IPTU”, explicou o subsecretário.

O morador do bairro Novo Aleixo, zona Norte, André Ricardo Martins, é um dos participantes que já está usufruindo das vantagens da Nota Premiada Manaus. Ele já garantiu o desconto no IPTU e agora foi o grande felizardo que levou o prêmio principal de R$ 20 mil. O sortudo indicou a Associação Amigos do Autista no Amazonas (AMA) para receber o prêmio social de R$ 8 mil.

“Já é um hábito pedir as minhas notas com CPF, sejam elas de consumo ou serviço. No caso das Notas de Serviços, mesmo não ganhando os prêmios mensais, a gente acumula créditos para descontar no IPTU do ano subsequente”, declarou o ganhador.

A relação completa com os contemplados e instituições indicadas nesse sorteio está disponível na página http://notapremiada.manaus.am.gov.br. Os sorteios mensais da campanha continuam e qualquer cidadão pode concorrer aos prêmios. O cadastro pode ser realizado diretamente no mesmo endereço eletrônico. Para acumular os cupons que concorrem aos sorteios, basta solicitar sua Nota Fiscal registrada com CPF sempre que solicitar algum serviço.