Gato tatuado por traficantes é resgatado de presídio no México

Um gato tatuado, que foi encontrado dentro de uma prisão no México, foi resgatado em fevereiro e recentemente adotado por uma pessoa nos Estados Unidos.

O felino da raça Sphynx, que não tem pelos, foi surpreendente recuperado durante uma busca na prisão de Cereso 3 em Ciudad Juárez, após uma rebelião de presos.

O animal tem duas tatuagens. Uma delas está escrito “Hecho en México” (“Feito no México”) com o desenho de uma águia, uma imagem associada a um dos grupos criminosos que operam no estado.

Segundo reportagem do jornal “Washington Post”, o gato pertencia a um chefe desse grupo. Não se tem informações de quando o animal foi tatuado.

Uma pessoa do estado do Texas, nos EUA, foi selecionada para adotar o gato. A decisão de quem seria o novo tutor do animal ficou a cargo de 5 membros escolhidos pelo Governo Municipal de Juárez, todos eles ligados ao departamento de ecologia.

Foram recebidos 10 pedidos de adoção. A maioria deles de pessoas que nos Estados Unidos, alguns dos quais já tinham um animal desta raça.

O critério para seleção foi que a pessoa tivesse capacidade econômica para cuidar do felino e garantir um espaço decente para o bom desenvolvimento do animal.

Entre os funcionários foi acordado que, a fim de preservar a segurança da pessoa que adotou o gato, não iriam divulgar detalhes e dados pessoais dela. Só divulgaram que ela é do Texas, preenche todos os requisitos e já tem outro gato da mesma raça.

O animal está saudável e passou por um procedimento de esterilização. Ele também recebeu todas as vacinas necessárias para entrar nos Estados Unidos.

Veja abaixo mais fotos do gato:

Fotos: Governo Municipal de Juárez/Divulgação

g1