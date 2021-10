Gêmeos donos de drogaria na Compensa, são executados – Veja vídeo

MANAUS – Rodrigo Paulo Cabral, 43 aos, e Rômulo Paulo Cabral, 43 anos, foram executados a tiros dentro de drogaria no qual eram donos no bairro da Compensa, zona Oeste de Manaus. As vítimas estavam dentro do estabelecimento que fica na rua Belo Horizonte, esquina com a Avenida Brasil, quando homens armados chegaram em uma moto e deram início aos disparos contra os empresários que estavam do lado de fora do estabelecimento. Ambos morreram na hora.

Imagens de circuito de segurança do estabelecimento, filmaram a ação criminosa e mostra o momento em que Rômulo, tenta correr dos atirador. No momento da execução, uma funcionária e também uma cliente estavam dentro do estabelecimento. O crime tem ligação direta com o tráfico de drogas. Os corpos foram recolhidos para o Instituto Médico Legal, (IML).

Veja vídeo do momento da execução.

Texto: Correio da Amazônia