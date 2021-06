Governador anuncia pagamento de ‘abono fardamento’ a policiais militares e bombeiros

O governador Wilson Lima anunciou, nesta sexta-feira (18/06), que o Estado vai começar a pagar neste mês o abono fardamento aos policiais militares e bombeiros da ativa. Para isso, serão destinados recursos na ordem de R$ 27.568.220,68. O anúncio foi feito durante formatura da tropa, no Comando Geral da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), no bairro Petrópolis, zona sul.

Segundo o governador, o controle dos gastos públicos e os ajustes financeiros permitem o pagamento do abono. “Nós tivemos dificuldades financeiras muito grandes, em razão da pandemia, em razão da restrição do funcionamento das atividades econômicas. E, com o dever de casa que a gente fez, conseguimos fazer esse reconhecimento ao policial militar, ao bombeiro militar. Isso é importante para qualificar e reconhecer o trabalho desse servidor que está nas ruas fazendo esse trabalho de segurança para dar tranquilidade para a nossa população”, declarou Wilson Lima.

O valor do abono é equivalente a um soldo no dia do aniversário do militar e do bombeiro. Com o recurso disponibilizado no contracheque, policiais militares e bombeiros poderão comprar os fardamentos operacional e administrativo, coturnos, boina e acessórios como cinto e coldre.

“O governador Wilson Lima está resgatando esse trabalho que tem que ser feito para que o policial possa adquirir seu uniforme, seu fardamento, e estar assim em condições melhores de trabalho nas ruas. A nossa população precisa realmente ver sua polícia bem fardada e bem armada. Isso melhora a autoestima do policial”, disse o titular da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP-AM), coronel Louismar Bonates.

O abono será pago em parcela única no mês do aniversário do militar. Os que já fizeram aniversário no primeiro semestre irão receber o abono no dia 25 de junho e, para isso, a Secretaria de Estado de Administração e Gestão (Sead) está providenciando uma folha extra de pagamento.

Em todo o Estado, 8.096 policiais militares e 1.097 bombeiros, entre combatentes e da área da saúde, serão contemplados com abono.

“Tenho certeza de que, com esse anúncio do governador, o policial militar estará satisfeito e vai trabalhar melhor ainda para executar suas funções com mais qualidade e profissionalismo. Sabemos que o policial militar tem que ter um treinamento e operar o equipamento, então tendo um equipamento com condições, ele com certeza vai atuar cada vez melhor”, ressaltou o tenente-coronel Lima Júnior.

Operações – Durante a formatura no Comando da PMAM, Wilson Lima ressaltou que já foram apreendidas mais de 11 toneladas de entorpecentes neste ano e apresentou um balanço das operações do Sistema de Segurança do Amazonas com apoio da Força Nacional e Polícia Rodoviária Federal, após incêndios e ataques criminosos registrados no último dia 6 deste mês.

Até agora, já foram efetuadas 74 prisões e 3 apreensões. Entre os presos estão cinco líderes de uma organização criminosa. Eles são suspeitos de ordenarem os ataques em Manaus e no interior. Uma das diligências aconteceu no município do Careiro Castanho, resultando na de 13 pessoas em cumprimento a mandados de prisão preventiva.