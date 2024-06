Governador apresenta proposta para novo bumbódromo de Parintins na abertura do 57º Festival

Na primeira noite do 57º Festival de Parintins, o governador do Amazonas, Wilson Lima, apresentou a proposta de ampliação do Bumbódromo de Parintins. Durante o evento, realizado na sexta-feira (28/06), o governador destacou que o projeto inicial já está em desenvolvimento, mas que o projeto final será concluído com a colaboração dos bois Caprichoso e Garantido, e com a participação ativa da população de Parintins.





“Este é o palco da Amazônia, onde não apenas a nossa arte se manifesta, mas também o apelo do povo da região. É o grito do caboclo, do índio, do quilombola, do ribeirinho pela preservação da Amazônia e, acima de tudo, do cidadão que vive e preserva a Amazônia melhor do que ninguém”, declarou Wilson Lima.

A previsão é que a obra dure dois anos, sem prejudicar a realização do festival. O anúncio foi feito na presença de diversas autoridades, incluindo o ministro do Turismo, Celso Sabino, o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias, o prefeito de Parintins, Bi Garcia, a vereadora de Parintins, Brena Dianná, além de senadores, deputados e secretários de Estado.

A partir de agosto, a Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra) iniciará o processo licitatório para selecionar a empresa responsável pelo projeto arquitetônico. Em novembro, audiências públicas serão realizadas para ouvir sugestões da população local.

O valor total da obra será definido após a conclusão do projeto arquitetônico, com a licitação prevista para 2025 e início dos trabalhos em 2026. Wilson Lima enfatizou que o novo Bumbódromo refletirá a identidade do povo da região, com projetistas conversando com a prefeitura, a Câmara de Vereadores, os bois Caprichoso e Garantido, artistas e a população.

O objetivo é dobrar a capacidade de espectadores, aumentando para mais de 26 mil pessoas. A reforma também considerará a necessidade de melhor acesso para as alegorias, além de modernizar o sistema de som e iluminação.

Celso Sabino, ministro do Turismo, elogiou a iniciativa: “Governador, você marca a história do estado do Amazonas, não só com os maiores festivais de Parintins, mas também com o maior apoio do Governo Federal para esse festival. Todos nós do turismo ficamos muito felizes, especialmente porque sou da região Norte e sei da importância desse manifesto popular”.

Outro ponto de investimento será a estrutura para as galeras dos bumbás, proporcionando um espaço mais adequado para aguardar a entrada no Bumbódromo, funcionando como uma espécie de fun fest. As áreas administrativas e de imprensa também receberão melhorias, assim como novas rotas para a saída e entrada de alegorias.

Festival de Parintins

O Festival de Parintins, considerado Patrimônio Cultural do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), é realizado sempre no último fim de semana de junho, impulsionando emprego e renda na Ilha Tupinambarana. Em 2024, o evento deve gerar 2,4 mil empregos diretos e 24 mil indiretos, com uma movimentação econômica esperada de R$ 160 milhões, segundo o Governo do Amazonas.