Governo anuncia nova data para o ‘Enem dos Concursos’: CNPU será em 18 de Agosto

O Ministério da Gestão anunciou nesta quinta-feira (23) a nova data para o Concurso Público Nacional Unificado (CNPU), popularmente conhecido como o ‘Enem dos Concursos’. As avaliações ocorrerão no dia 18 de agosto, abrangendo 228 cidades em todo o país.





Aproximadamente 2,1 milhões de candidatos se inscreveram para participar do CNPU, competindo por 6.640 vagas em 21 órgãos do governo federal. O Ministério da Gestão informou que um novo cronograma detalhado será divulgado em breve.

Inicialmente, as provas estavam marcadas para o dia 5 de maio, mas foram adiadas devido às fortes chuvas no Rio Grande do Sul. Em consequência, todos os 18.757 malotes de prova foram recolhidos e armazenados em um local seguro.

O ministério garantiu que cada malote foi inspecionado pela rede de segurança, confirmando que não houve qualquer violação. Agora, o foco é garantir os locais de prova, dando prioridade à manutenção dos já previamente estabelecidos. No caso do Rio Grande do Sul, haverá uma atenção especial para assegurar que os inscritos no estado tenham acesso adequado aos locais de prova.

Os candidatos deverão verificar novamente seus cartões de prova para confirmar se houve alterações no local de aplicação. Um novo cartão de confirmação de inscrição do ‘Enem dos Concursos’, contendo os detalhes dos locais de prova, será disponibilizado no dia 7 de agosto. Para acessá-lo, os candidatos devem fazer login na Área do Candidato, utilizando os dados da conta GOV.BR.

O cartão de confirmação inclui informações importantes, como o número da inscrição, horários das provas (manhã e tarde) e indicações sobre atendimento especializado ou tratamento pelo nome social, se aplicável.

Horários das Provas

Foram designados 3.665 locais de aplicação das provas, distribuídos em 75.730 salas. A grande maioria dos candidatos (94,6%) terá que se deslocar no máximo 100 km para realizar o exame.

As provas serão realizadas em dois turnos: pela manhã, com os portões abertos às 7h30, e à tarde, com abertura dos portões às 13h, seguindo o horário de Brasília. O tempo mínimo de permanência nos locais de prova, em ambos os turnos, é de duas horas. Caso o candidato termine antes desse tempo, é recomendado revisar as questões, pois a saída antecipada resultará em eliminação do concurso.

O governo está empenhado em garantir uma aplicação organizada e segura das provas, assegurando que todos os candidatos tenham condições adequadas para a realização do exame.

Fonte: G1