Governo do AM discute desenvolvimento do esporte de base na calha do Rio Negro

Como parte das ações estratégicas do Governo do Amazonas para o desenvolvimento do esporte de base no interior do Estado, a Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar) esteve na calha do Rio Negro, na sexta-feira e neste sábado (03 e 04/09), em visita aos municípios de São Gabriel da Cachoeira, Santa Isabel do Rio Negro e Barcelos, com o objetivo de promover o debate para que mais projetos voltados ao esporte de base sejam desenvolvidos nos municípios, voltados para o apoio e promoção do desporto de crianças, adolescentes, jovens e adultos na faixa etária de 8 a 29 anos.

Descobrir e investir em futuros campeões é o objetivo do Projeto de Esporte e Lazer, que prevê sete polos com alcance em todas as regiões do Estado. Entre os municípios está São Gabriel da Cachoeira, que teve seu polo confirmado na última sexta-feira (03/09). Manaus, Coari, Guajará, Humaitá, Tabatinga e Tefé também receberão bases estratégicas, visando desenvolver o potencial esportivo nas diferentes modalidades olímpicas e não olímpicas.

Na noite de sexta-feira, durante a premiação da 3ª Taça São Gabriel de Futsal 2021, evento que marcou o aniversário de 131 anos da cidade, o diretor-presidente da Faar, Jorge Oliveira, comentou que, com o polo esportivo, o município recebe uma assistência direta do Governo do Estado. “Todos os esportistas de São Gabriel terão apoio e assistência direta do Governo. É mais que um presente de aniversário ao município, é o incentivo para que a cidade se torne um verdadeiro celeiro de atletas de alto rendimento”, afirmou.

Em cada município, foram realizadas visitas e reuniões estratégicas para o levantamento do número de projetos e espaços esportivos desenvolvidos nas cidades. Na oportunidade, também foi disponibilizado material desportivo para os projetos de base. O prefeito de São Gabriel da Cachoeira, Clovis Saldanha, comemora o apoio inédito do Governo do Amazonas ao município. “Em 131 anos, nenhum representante da pasta esportiva estadual havia dado sequer uma bola para São Gabriel”, celebrou.

Na manhã deste sábado (04/09), a comitiva chegou a Santa Isabel do Rio Negro para uma visita aos Jogos Verde e Amarelo, que acontecem todos os anos na Semana da Pátria. Para o secretário municipal de desporto do município, Evandro Aquino, foi um momento de vitória para a cidade. “Quem ganha são nossos jovens, nossa cidade, nossa comunidade. Ter o chefe de estado representando o esporte do governo é uma honra. Esperamos que as estratégias para fomentar o esporte revelem muitos talentos de nossa cidade”, falou.

Em seguida a equipe estratégica da Faar esteve no município de Barcelos, em visita rápida com bons resultados. “A nossa administração municipal está estruturando o esporte e coincide com a visita da Faar ao nosso município. Muitas ideias surgem para novos rumos do esporte local. Temos projetos de destaque no taekwondo e futsal, mas queremos melhorar cada vez mais esse cenário”, destacou Délio Galvão, coordenador desportivo da secretaria de Esportes de Barcelos.