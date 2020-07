Governo do AM finaliza entrega de respiradores a unidades hospitalares do interior

O Governo do Amazonas finalizou a entrega de respiradores para todas as unidades hospitalares dos municípios do interior. O anúncio foi feito pelo governador Wilson Lima, nesta sexta-feira (10/07), em vídeo publicado nas redes sociais.

Durante a pandemia, o Estado entregou 138 aparelhos adquiridos pela Secretaria de Saúde (Susam), pelo Ministério da Saúde (MS) e pelos municípios, além daqueles doados pela iniciativa privada, quadruplicando a quantidade de aparelhos disponíveis no interior.

“Na última quinta-feira (09/07), nós terminamos a instalação dos últimos respiradores no interior. Portanto, 100% dos hospitais do interior do estado do Amazonas têm respiradores. Nós instalamos 138 novos equipamentos, e isso foi possível graças ao empenho do Governo do Estado, com apoio do Governo Federal, a quem eu agradeço, dos municípios e também da iniciativa privada”, afirmou Wilson Lima.

O governador também destacou que os equipamentos reforçam a assistência à população do interior e ficarão nas unidades hospitalares para atender as demandas futuras.

“Isso vai ser importante durante esse processo de pandemia, mas também no pós-pandemia, porque esses equipamentos vão continuar atendendo os nossos irmãos do interior. Os números dos últimos 30 dias nos indicam que nós atingimos uma estabilidade. Agora, é trabalhar para o retorno das atividades econômicas e da normalidade da nossa vida”, acrescentou o governador.

Estabilização – O secretário interino da Susam, Marcellus Campêlo, ressaltou que os respiradores possibilitam a implantação de Unidades de Cuidados Intermediários (UCI), que faz parte do plano de apoio do Governo do Amazonas aos municípios no enfrentamento ao novo coronavírus (Covid-19).

Reforço – O interior conta com um total de 262 respiradores invasivos e não-invasivos, além de 116 UCIs. A Susam concluiu, em junho, a montagem de leitos de UCI em todos os oito municípios polos do interior, além de Boca do Acre: três em Eirunepé, seis em Humaitá, 12 em Itacoatiara, três em Lábrea, sete em Manacapuru, oito em Parintins, 14 em Tabatinga, seis em Tefé e dois em Boca do Acre.

Na última semana, o Estado completou a distribuição de respiradores para 100% dos municípios subpolos, sendo dois para Borba, cinco para Carauari, três para Coari, dois para Fonte Boa, dois para Guajará, dois para Maués e dois para Santo Antônio do Içá.