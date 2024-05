Governo do Amazonas terá mais de R$ 200 milhões em projetos destinados pelo presidente Lula 

Wilson Lima destaca mais de R$ 200 milhões em projetos para o Amazonas anunciados pelo presidente Lula





Entre os anúncios para Estado e Municípios estão previstas estruturas de abastecimento de água no interior e serviços de urbanização na capital.

O governador do Estado destacou mais de R$ 206,1 milhões em projetos que o Amazonas vai receber dentro no Novo PAC Seleções, nos eixos Água para Todos e Cidades Sustentáveis e Resilientes.

O anúncio foi feito nesta quarta-feira (08), em Brasília, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, dentro do programa de atendimento aos estados do Brasil. Ao todo, são 19 projetos para o Amazonas e seus municípios, voltados por exemplo, para abastecimento de água e urbanização.

Governador em Brasília

Presente na solenidade de anúncio, feita pelo presidente Lula e pelo ministro das Cidades, Jader Filho, o governador do Amazonas Wilson Lima lembrou que desde o início do Novo Programa de Aceleração do Crescimento o Amazonas foi consultado sobre suas prioridades e vem sendo contemplado nas seleções pelo Governo Federal.

Em 2023, no primeiro anúncio do presidente Lula, entre os projetos propostos por Wilson Lima e aceitos pelo Governo Federal está a modernização do terminal da Manaus Moderna, principal entrada para o estado do Amazonas e sua capital Manaus por meio fluvial. No momento, o Governo do Estado aguarda a efetivação do projeto e início das obras.

Amazonas no Novo PAC

Do total de propostas aprovadas, 13 são do Governo do Estado, somando R$ 154,6 milhões que devem ser usados para reforçar o abastecimento de água em área rural, a exemplo do que já vem sendo feito com recursos próprios para montagem de sistemas de captação e tratamento de água, e também para urbanização na capital. Outros seis projetos contemplados são voltados para os municípios, somando R$ 51,5 milhões.

Em março deste ano, o Novo PAC já havia contemplado o Amazonas com 154 obras. Entre elas estão escolas de tempo integral, unidades básicas de saúde, creches e outros equipamentos públicos voltados à melhoria da qualidade de vida das pessoas.

Fotos: Diego Peres / Secom