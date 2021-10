Governo do Estado começa a receber propostas para fomento de R$ 20 milhões

O Governo do Amazonas, por meio do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), lançou o Edital nº 002/2021 para a seleção de Organizações da Sociedade Civil (OSCs) interessadas em firmar termo de fomento por meio de Edital para o Setor Primário. O valor destinado a este edital é de R$ 20 milhões.

A partir da publicação do Edital nº 002/2021 do Setor Primário, na segunda-feira (18/10), as entidades interessadas poderão enviar suas propostas e planos de trabalhos para avaliação por meio de Protocolo Virtual do FPS, no endereço eletrônico https://online.sefaz.am.gov.br/protocoloAM/.

Também é possível encaminhar o projeto físico diretamente ao protocolo do FPS, localizado na sede do Governo do Amazonas, na avenida Brasil, 3.925, bairro Santo Agostinho, zona oeste de Manaus, das 8h ao meio-dia e das 13h às 17h. As propostas deverão ser enviadas tanto por meio do Protocolo Virtual, como de forma física, até o dia 18/11.

O edital foi anunciado ontem pelo governador Wilson Lima durante grande ação do Governo do Estado em Parintins (a 369 quilômetros de Manaus), em razão do aniversário de 169 da cidade.

Quem pode participar- Poderão participar da seleção associações e cooperativas do Setor Primário voltadas à criação de oportunidades, melhorias no escoamento da produção e demais trabalhos das entidades que proporcionem acessibilidade, dignidade e qualidade laboral ao trabalhador rural e, consequentemente, autossustentação da produção, valorização da matéria prima e aumento de renda.

FPS – O Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza, atua fomentando projetos autossustentáveis, de geração de emprego, renda e inclusão social, que garantem os direitos dos idosos, crianças, adolescentes e pessoas com deficiência, pessoas com vulnerabilidade social e econômica.