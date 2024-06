‘Gracinhas de Mandel’ pega mal nas redes sociais em Manaus e é criticado por internautas

Chegado em uma “gracinha” nas redes sociais e fora delas, o pré-candidato a prefeito de Manaus, Amom Mandel, fez uma nova “brincadeirinha” no Dia dos Namorados, que não agradou nem mesmo os seus seguidores.





Dessa vez, Mandel extrapolou com um post muito mal visto e detonado pelos internautas.

De olho no engajamento que a data poderia lhe proporcionar, Mandel publicou um vídeo em que se “declara” e pede Manaus em casamento. Os internautas não perderam a oportunidade e deixaram comentários em tom de deboche e revolta no post do político.

Abandono de Mandel

Alguns disseram que Mandel vai abandonar Manaus, caso se torne prefeito. Isso porque, o político abandonou o mandato de vereador para ser deputado federal, e também vai abandonar a Câmara Federa, se por acaso for eleito prefeito da capital amazonense.

“O nosso povo não é burro!”, “Vamos rir que é melhor”, “Amom se perdeu no caminho”, “Se colocar esse cara na prefeitura, já era Manaus”, foram alguns dos comentários.

Outros internautas também aproveitaram a oportunidade para cobrar propostas do pré-candidato. Um citou o transporte público como exemplo.

“Tá Amom, mas e o projeto/ proposta pra linha de Metrô de Superfície + VLT ou monotrilho aqui em Manaus, nada?!”, questionou o internauta.

Até agora, Mandel não se manifestou sobre os questionamentos feitos em seu post.