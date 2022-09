Henrique Oliveira terá de dar explicação à PF sobre paradeiro de R$ 3 Milhões da campanha

A quantia de R$ 3 milhões colocou a campanha eleitoral de Henrique Oliveira na mira da Polícia Federal e do Ministério Público Federal.

De acordo com o jornal O Estado de S. Paulo, o montante teria sido repassado para a ex-esposa do candidato ao governo do Amazonas, Adriana Mendonça.

Por sua vez, Adriana é candidata à deputada federal e recebeu o valor milionário do fundo eleitoral. A quantia torna a campanha de Adriana a 14ª mais rica do país e a deixa a campeã nacional de verba do Pros, seu partido.

Para publicar as informações sobre o caso, o jornal utilizou a manchete: “Verba do fundo eleitoral vai para ‘candidaturas fantasmas’”.

Mesmo com uma alta quantia em conta, Adriana não é vista fazendo campanha e suas páginas nas redes sociais não possuem engajamento ou demonstram envolvimento da candidata na eleição.

Ainda de acordo com O Estado de S. Paulo, o presidente do Pros-AM, e vice de Henrique Oliveira, Edward Malta. informou que o dinheiro liberado para Adriana foi para bancar a campanha de seu ex-marido. Até o momento, Henrique Oliveira não se pronunciou sobre o caso.