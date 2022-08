Homem é arrastado e atingido com vários tiros pelo corpo, no Parque Dez

MANAUS – Um homem até o momento não identificado, foi atingido com vários disparos de arma de fogo pelo corpo na manhã desta segunda-feira, (15), em uma área de mata que fica nas proximidades da rua Pires de Carvalho, bairro Parque Dez, zona Centro-Sul de Manaus. O caso ocorreu na manhã desta segunda-feira, (15).

Segundo informações preliminares repassadas por moradores da localidade que presenciaram o fato, a vítima foi levada a força por criminosos para a área de mata onde sofreu os disparos. A vítima sobreviveu aos disparos e conseguiu pedir socorro.

Uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, (SAMU), esteve no local do farto onde resgatou a vítima. A polícia deve investigar o caso.

Por Correio da Amazônia