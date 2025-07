Homem é preso por invadir casa da ex-companheira e descumprir medida protetiva em Novo Aripuanã

AMAZONAS s A Polícia Civil prendeu em flagrante, um homem, de 36 anos, por descumprimento de medida protetiva de urgência em favor de sua ex-companheira, de 39 anos. A prisão aconteceu no bairro do Trabalhador, naquele município.





De acordo com o delegado Ramon Sampaio, da 73ª DIP, a vítima entrou em contato com o disque-denúncia da unidade policial e informou que o autor havia arrombado a porta de sua residência. Diante da denúncia, as equipes policiais se deslocaram imediatamente até o local e efetuaram a prisão do indivíduo.

“A vítima já estava amparada por medida protetiva em razão de episódios de violência doméstica. Ao invadir a residência, o autor violou uma ordem judicial vigente, o que motivou sua prisão em flagrante, com o objetivo de garantir a integridade física da vítima e assegurar o cumprimento da legislação”, destacou o delegado.

O indivíduo foi submetido à audiência de custódia, na qual teve a prisão em flagrante convertida em preventiva. Ele responderá pelo crime de descumprimento de medida protetiva e permanecerá à disposição da Justiça.