Homem morre afogado no espelho d’água da Praça do Buriti, em Brasília

Um indivíduo de 35 anos faleceu por afogamento no espelho d’água da Praça do Buriti, em Brasília, por volta das 11h deste domingo (31). Esse espaço está localizado junto ao Palácio do Buriti, que é a sede do governo do Distrito Federal.





De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o espelho d’água tem aproximadamente 40 centímetros de profundidade. A causa específica do afogamento não foi determinada pelos militares. Até o momento desta publicação, o nome da vítima não foi divulgado.

Os bombeiros foram acionados por meio do telefone de emergência. Constatou-se que o homem estava de bruços, a cerca de 3 metros da margem do espelho d’água.

Após ser retirado do local sem sinais vitais, os socorristas seguiram o protocolo de reanimação por aproximadamente 20 minutos. Infelizmente, não houve resposta, e o óbito foi confirmado no local.

A Polícia Civil do Distrito Federal ficará responsável pela investigação do ocorrido.

Fonte: g1