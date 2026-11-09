Homem que utilizava muletas morre após ser atropelado por ônibus no União da Vitória

MANAUS | José Francisco Marques, técnico em refrigeração, morreu na noite de domingo (8), por volta das 21h, após ser atropelado por um ônibus do transporte público da empresa São Pedro, na rua Peixe Cavalo, no bairro União da Vitória, zona Oeste de Manaus.

A vítima tinha deficiência em uma das pernas e utilizava muletas para se locomover. Conforme as informações iniciais, José Francisco trafegava pela via quando teria se desequilibrado e caído embaixo do ônibus. Ele foi atingido e esmagado pelo veículo, morrendo ainda no local.





Familiares estiveram na cena do acidente e fizeram o reconhecimento do corpo. Após os procedimentos periciais, o cadáver foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

A perícia esteve no local e realizou os levantamentos necessários. As circunstâncias do acidente deverão ser investigadas para esclarecer como ocorreu o atropelamento.

Por Correio da Amazônia